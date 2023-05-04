В Воронежской области волонтеров приглашают поучаствовать в «Весенней неделе добра»

Волонтером может стать любой желающий. Фото: предоставлено организаторами

С 14 по 20 мая в Воронежской области пройдет акция «Весенняя неделя добра». В ней приглашают участвовать всех желающих.

14 мая в парке «Дельфин» (ул. Остужева, 2В) пройдет торжественное открытие «Недели добрых дел». Этот день посвятят мероприятиям событийного добровольчества.

15 мая в Воронеже и области уделят внимание экологическим проблемам. Их участники узнают больше о природе нашего региона и способах защиты животных.

16 мая добровольцы смогут помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В частности, они посетят пункты временного размещения вынужденных переселенцев с Донбасса.

День 17 мая будет посвящен вопросам помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

18 мая волонтеры будут помогать ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям.

19 мая участники акции будут обсуждать актуальные проблемы города и области. Также они познакомятся с историей своего края.

20 мая – день популяризации ЗОЖ. В Воронеже и области пройдут спортивные флешмобы и уроки здоровья. Отдельным направлением дня станет проведение акций по сдаче донорской крови.

Чтобы присоединиться к акции, нужно пройти регистрацию по ссылке