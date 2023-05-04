В Воронеже задержали ранее судимого липчанина, напавшего с ножом на женщину

При обыске у грабителя изъяли нож, которым он угрожал жертве. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 УМВД России по Воронежу по горячим следам раскрыли разбойное нападение на местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Вечером 2 мая этого года в районе дома №59 по улице Плехановской к 50-летней женщине подошел ранее не знакомый мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги и ювелирные украшения. Женщина громко закричала и начала звать на помощь. Двое мужчин, находившихся неподалеку от места совершения преступления, услышали крик и поспешили на выручку. Злоумышленник, поняв, что его заметили, скрылся во дворах.

Потерпевшая смогла внешне описать нападавшего. Ориентировка незамедлительно была передана всем экипажам полиции, ориентирован весь личный состав отдела полиции. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 24-летний липчанин. Злоумышленника задержали в одном из питейных заведений Коминтерновского района. При обыске у мужчины изъяли нож, которым он угрожал жертве. В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.