Воронежец Максим Агапов завоевал серебро на всероссийском турнире по велоспорту

Максим Агапов. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежский велосипедист Максим Агапов занял второе место в индивидуальной гонке на время на дистанции 10 км.

- Начинаем обкатывать команду к Спартакиаде учащихся России 2024 года, - прокомментировал успех Максима главный тренер сборной команды Воронежской области по велоспорту Олег Агапов. - У нас много молодых перспективных ребят, которые пока еще не раскрылись. Необходимо больше соревновательной практики, тактических наработок, и Орел как раз из тех регионов, где мы всегда рады участвовать в соревнованиях. Впереди четыре дня групповых гонок, где, я надеюсь, будут еще медали.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Антон Попов победил на чемпионате России по велоспорту на шоссе.