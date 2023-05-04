В Бутурлиновском районе Воронежской области отменили массовое празднование Дня Победы

Бутурлиновцы могут почти память героев Великой Отечественной войны в индивидуальном порядке. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 4 мая, на заседании антитеррористической комиссии Бутурлиновского района приняли решение отменить все массовые праздничные мероприятия на День Победы. Сделали это, чтобы максимально обеспечить безопасность местных жителей. Не будет и организованного возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам. Однако никто не запрещает бутурлиновцам почтить память павших воинов. Просто лучше это делать в индивидуальном порядке, а не в составе больших групп.

Напомним, в Воронеже приняли решение сделать «Бессмертный полк» виртуальным, как во времена пандемии коронавируса, и отменить традиционный салют. А вот военный парад состоится, из-за его репетиции 6 мая перекроют движение в центре города.