Учиться в воронежской мегашколе захотели свыше 2600 человек

В мегашколу в Воронеже, которая возводится на Московском проспекте, поступило более 2600 заявок от родителей будущих учеников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего же образовательное учреждение готово принять 2860 детей. Сейчас еще продолжается возведение здания: на стадии завершения находится кровля, монтируются витражи, фасадные панели. В другую строящуюся школу в микрорайоне «Процессор» поступило около 630 заявок. Уже ведется внутренняя отделка здания и благоустройство территории.

Отметим, что оба образовательных заведения не только набирают детей, но и сотрудников. Обе школы откроют свои двери для учеников и их родителей уже 1 сентября 2023 года.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежской школе присвоили имя участника СВО на Украине.