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НовостиОбщество4 мая 2023 10:12

Девочку, упавшую с 9 этажа в Воронеже, отправили лечиться в Москву

Ранее медики оценивали ее состояние, как стабильно тяжелое
Юрий КОЗЛОВ
Красным цветом обозначен балкон, с которого упала девочка.

Красным цветом обозначен балкон, с которого упала девочка.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

13-летнюю девочку, упавшую с девятого этажа в ЖК «Пароход» на Машмете в доме № 20 на улице Корольковой, перевели лечиться в Москву. Потребовалась помощь специалистов столичного Федерального центра. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, девочка упала с балкона 2 апреля. Местные жители полагают, что инциденту предшествовала ссора девочки с молодым человеком. Через десять дней медики сообщили, что она находится в реанимации. Ее состояние оценивают, как стабильно тяжелое. Тем не менее девочка тогда находилась в сознании.