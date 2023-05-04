Девочку, упавшую с 9 этажа в Воронеже, отправили лечиться в Москву

Красным цветом обозначен балкон, с которого упала девочка. Фото: "Мой и твой Воронеж".

13-летнюю девочку, упавшую с девятого этажа в ЖК «Пароход» на Машмете в доме № 20 на улице Корольковой, перевели лечиться в Москву. Потребовалась помощь специалистов столичного Федерального центра. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, девочка упала с балкона 2 апреля. Местные жители полагают, что инциденту предшествовала ссора девочки с молодым человеком. Через десять дней медики сообщили, что она находится в реанимации. Ее состояние оценивают, как стабильно тяжелое. Тем не менее девочка тогда находилась в сознании.