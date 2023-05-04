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НовостиПроисшествия4 мая 2023 9:52

В Воронеже пройдет рейд против байкеров-нарушителей ПДД

Мотоциклы, мопеды и скутеры будут останавливать 4 и 5 мая
Юрий КОЗЛОВ
Мотоциклы ближайшие двое суток будут под пристальным вниманием воронежских автоинспекторов.

Мотоциклы ближайшие двое суток будут под пристальным вниманием воронежских автоинспекторов.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

4 и 5 мая в Воронеже пройдет рейд, в ходе которого будут ловить мотоциклистов, нарушающих правила. Во время него инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на поведение на дорогах водителей не только мотоциклов, но и мопедов и скутеров.

- Такое внимание наших сотрудников к этому виду транспорта не случайно. С начала 2023 года в Воронеже случилось 11 ДТП с участием мототранспорта. В них два человека погибли и 11 получили травмы. Цель рейда – профилактика нарушений правил, которые приводят к таким печальным последствиям, - сообщили в региональном ГУ МВД.