В Воронеже пройдет рейд против байкеров-нарушителей ПДД

Мотоциклы ближайшие двое суток будут под пристальным вниманием воронежских автоинспекторов. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

4 и 5 мая в Воронеже пройдет рейд, в ходе которого будут ловить мотоциклистов, нарушающих правила. Во время него инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на поведение на дорогах водителей не только мотоциклов, но и мопедов и скутеров.

- Такое внимание наших сотрудников к этому виду транспорта не случайно. С начала 2023 года в Воронеже случилось 11 ДТП с участием мототранспорта. В них два человека погибли и 11 получили травмы. Цель рейда – профилактика нарушений правил, которые приводят к таким печальным последствиям, - сообщили в региональном ГУ МВД.