Воронежская тяжелоатлетка выиграла международный турнир в Белоруссии

Светлана Ершова (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Соревнования в Могилеве проходят в рамках чемпионата Белоруссии. Воронежская спортсменка Светлана Ершова одержала победу в весовой категории до 55 кг. Результат воспитанницы Игоря Чернышева по сумме двоеборья – 186 кг (рывок – 82 кг, толчок – 104 кг).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Светлана Ершова завоевала Кубок России-2023 в феврале в Грозном. Тем временем, наш Егор Поротиков выиграл серебро на первенстве России по тяжелой атлетике.