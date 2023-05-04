Под Воронежем стадион новой школы за 660 млн рублей заливает канализацией

Так выглядит новый стадион и детская площадка после прорывов канализации. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители поселка Стрелица Семилукского района обратились за помощью в регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они просят помочь починить регулярно ломающуюся канализацию. Зловонные воды во время каждого прорыва подбираются к дорожкам стадиона новой школы, возведенной за 660 миллионов рублей, а также к расположенной рядом детской площадке.

Ближайшие многоэтажки построили для людей, переселившихся из аварийного жилья. Здесь их настигла другая проблема – вонь под носом.

Фекальные фонтаны бьют из колодцев, расположенных между домом № 1 и стадионом новой школы. Местные жители считают, что канализация прорывается наружу из-за старой трубы, идущей до очистных сооружений. Видимо, ей не хватает пропускной способности. Ведь в районе улицы Советской возвели несколько многоэтажных домов. Появилась новая большая школа. А коммуникации, проложенные еще в советское время, не менялись.

- Как правило, аварии случаются в выходные, когда люди активнее использую воду, - рассказала жительница дома № 1 Татьяна Теплякова. - Сразу же у нашей детской площадки образуется зловонное озеро, которое быстро растет. Нечистоты заливают газон нового школьного стадиона, вплотную подбираясь к беговым дорожкам. Больше всего не везет нашему соседу из расположенного напротив частного дома. Ему к калитке приходится пробираться прямо через это фекальное болото.

По словам Татьяны, местные коммунальщики недавно восстановили поврежденные во время аварий горловины канализационных колодцев. Залитую территорию стадиона обработали специалисты санитарной службы. Однако, угроза прорыва канализация никуда не делась.

Сейчас возле детской площадки относительно сухо. Надолго ли? Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Труба либо заилилась и нуждается в очистке с привлечением спецтехники, либо просто не способна пропустить возросший объем сточных вод, - считает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров. - Чтобы разобраться в причинах постоянного подтопления, нужно первым делом обследовать коммуникации. Соответствующие обращения направили в муниципалитет и компанию поселка, которая предоставляет услугу водоотведения. Понимаем, что это требует времени и капиталовложений. Но если ничего не предпринять, рано или поздно смоет не менее дорогой школьный стадион. Не говоря уже о том, что прямо у зловонного фекального озера играют дети.