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НовостиОбщество4 мая 2023 8:47

Власти Воронежа сообщили об ограничении движения и парковки в центральной части города 8 мая

Корректировки связаны с проведением мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в ВОВ
Алексей СЕРГУНИН
С 8:00 до 9:30 будет закрыто движение на участке улицы Кольцовской в районе памятника И.Д. Черняховскому.

С 8:00 до 9:30 будет закрыто движение на участке улицы Кольцовской в районе памятника И.Д. Черняховскому.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 мая с 7:00 до 14:00 будет запрещена парковка транспортных средств на проспекте Революции от дома №23 до дома №29 и от дома №22 до дома №30. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа. Кроме того, в этот день с 8:00 до 9:30 будет закрыто движение на участке улицы Кольцовской в районе памятника И.Д. Черняховскому.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на два месяца закроют для движения транспорта участок на улице Кулибина.