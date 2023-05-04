За сутки от коронавируса умерли два жителя Воронежской области

Коронавирус унес жизни уже 8 650 наших земляков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжают настораживать вновь участившиеся смертельные случаи коронавируса в Воронежской области. На утро четверга, 4 мая, санитарные врачи сообщили еще о двух умерших. Всего опасная болезнь уже унесла жизни 8 650 наших земляков.

В то же время количество заболеваний продолжает уменьшаться. На этот раз их было всего 37. Для сравнения: на утро 3 мая зараженных было больше – 41. Стоит отметить большое число случаев течения болезни, требующих госпитализации. На этот раз в больницы попали 27 жителей Воронежской области. Всего с начала эпидемии заразились уже 504 059 наших земляков.

Еще 162 наши земляка закрыли ковидный больничный. Это меньше, чем на утро 3 мая. Тогда от коронавируса избавились 234 человека. Всего за время эпидемии справились с опасной заразой 493 530 жителей Воронежской области.