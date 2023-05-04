В ГИБДД Воронежа рассказали подробности аварии, в которой водитель «БМВ» сбил девушку на «зебре»

«БМВ» после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В городском ГИБДД сообщили подробности ДТП на улице Пеше-Стрелецкой, где водитель «БМВ» сбил на «зебре» девушку. Оказалось, что иномарка ехала на запрещающий сигнал светофора со стороны Дорожной в направлении улицы Космонавтов. Авария случилась недалеко от дома № 1 по улице Домостроителей. Водителю «БМВ» 41 год, пострадавшей девушке – 28 лет. Ее отвезли на скорой в БСМП № 1, сейчас она находится в реанимации.

Напомним, очевидцев этого ДТП ищет сестра пострадавшей девушки Анна Князева. Она опасается, что водитель может уйти от ответственности. Телефон Анны 8-919-167-43-06.