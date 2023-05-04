В Воронеже ищут свидетелей того, как водитель «БМВ» сбил девушку на «зебре»

Сбитую на «зебре» девушку увезли на скорой, сейчас она лежит в реанимации. Фото: из архива «КП»

Вечером в среду, 3 мая, в Советском районе на перекрестке улиц Пеше-Стрелецкой и Домостроителей случилось ДТП. Девушку, переходившую дороге по «зебре», сбила «БМВ». Иномарка остановилась. По свидетельству очевидцев, за рулем был мужчина, с ним ехала женщина.

В паблике «Мой и твой Воронеж» Анна Князева, сестра сбитой девушки, сообщила, что та попала в реанимацию. Без мамы на неопределенное время остался маленький ребенок. Анна попросила свидетелей ДТП связаться с ней по тел. 8-919-167-43-06. Она боится, что водитель сумеет уйти от ответственности.

В городском ГИБДД комментарий по поводу аварии обещали дать позже.