В Воронежской области «МАЗ» врезался в «КамАЗ»: ранен один из водителей

Одна из фур опрокинулась набок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 3 мая, в 17.15 на 320 километре дороги Курск-Воронеж в Аннинском районе случилась авария. 58-летний местный житель, руливший грузовиком «МАЗ» с полуприцепом «PEZZAIOLI», вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «КамАЗ» с полуприцепом «Тонар».

Шофер «МАЗа» попал в больницу, а вот 54-летнему водителю «КамАЗа», жителю Ростовской области госпитализация не потребовалась. Полицейские выясняют, почему житель Аннинского района не смог удержать фуру на своей полосе.

- Всего 3 мая в Воронежской области случилось 115 ДТП. Из них 92 произошли в Воронеже, 17 – на дорогах в районах и 6 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы шесть человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.