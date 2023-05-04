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НовостиОбщество4 мая 2023 6:32

В 2023 году уже 267 жителей Воронежской области покусали клещи

К счастью, энцефалитом никто не заболел
Олег КУЗНЕЦОВ
Заразен клещ или нет, выяснят в лаборатории.

Заразен клещ или нет, выяснят в лаборатории.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи сообщили, что за прошедшую неделю клещи покусали еще 66 жителей Воронежской области. Всего подверглись нападению этих кровососов уже 267 наших земляков.

Пока в нашей области обработали от клещей 464 гектара. В местах, где это происходило, вредных насекомых опасаться не стоит.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, если к вам присосался клещ, нужно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства. Это необходимо сделать немедленно, если увеличились лимфоузлы, повысилась температура и место укуса посинело. Лучше сохранить клеща, чтобы в лаборатории определили, заразен ли он.

Пока в 2023 году случаев заболеваний клещевым энцефалитом не было.