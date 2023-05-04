В Воронежской области сгорел грузовик, водитель получил ожоги лица

Грузовик спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 3 мая, крупный пожар случился в селе Заосередные сады Павловского района. Там на улице Садовой пламя уничтожило грузовик «МАЗ» с грузом. Также выгорел полностью металлический вагончик 3х8 метров.

- О возгорании сообщили в 10.37. На месте ЧП работали 16 человек, приехавших на четырех пожарных машинах. Пламя потушили в 11.21. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали 40-литровый кислородный баллон. На пожаре пострадал водитель «МАЗа». 58-летний мужчина получил ожоги лица, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, ранее «КП-Воронеж» сообщала, что ночью 4 мая на улице Суворова Железнодорожного района сгорел грузовик «ГАЗ-66», в ходе пожара также был поврежден огнем торговый павильон.