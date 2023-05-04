В небе над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник, появившийся в небе над Воронежской областью, был уничтожен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 4 мая, утром, в небе над Воронежской областью система ПВО уничтожила украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

- Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей Воронежской области ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле, - заявил глава областного правительства.

Напомним, в ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата взорвались в небе над кремлевской резиденцией Президента, сработала система ПВО. Владимира Путина там в этот момент не было. В пресс-службе главы государства возложили ответственность на попытку совершения теракта на киевский режим.