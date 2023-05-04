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НовостиПроисшествия4 мая 2023 5:37

В Воронеже ночью сгорел грузовик и стоявший рядом торговый павильон

ЧП случилось в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
Пожарные спасли от полного выгорания торговый павильон, а вот грузовик был уничтожен пламенем.

Пожарные спасли от полного выгорания торговый павильон, а вот грузовик был уничтожен пламенем.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 4 мая, около четырех часов утра случился пожар на улице Суворова Железнодорожного района. Там загорелся грузовик «ГАЗ-66». Огонь перекинулся на торговый павильон.

- После звонка о возгорании, который поступил в 4.00, на место ЧП выезжали пять пожарных отделений – 18 человек на пяти машинах. Огонь потушили в 4.30. К тому времени грузовик сгорел полностью. Торговый павильон поврежден огнем на площади 5 квадратных метров. По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области.