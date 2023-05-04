Воронежский «Факел» попросил главу судей РФС немедленно объяснить замену главного арбитра на матч с «Ростовом»

Евгений Кукуляк своей ошибкой помог «Оренбургу» победить «Факел» в гостях. Фото: с сайта РФС.

Руководители «Факела» эмоционально отреагировали на замену главного судьи на предстоящий им гостевой матч с «Ростовом». Вместо Виталия Мешкова из Дмитрова назначили Евгения Кукуляка из Калуги. Решение объяснили рецидивом травмы у подмосковного арбитра.

Однако назначение именно Кукуляка не могло не вызвать вопросов у «Факела». Совсем недавно, буквально пару туров назад, именно он в Воронеже безобразно отсудил матч с «Оренбургом». Если бы Кукуляк не отменил красивейший гол Хызыра Аппаева, счет в игре стал бы 2:2. А так игроки «Факела», возмущенные несправедливостью, потеряли концентрацию и почти сразу пропустили третий гол. В результате потерпели поражение – 1:3.

Более того, в первом круге Кукуляк назначил спорный пенальти в ворота «Факела» в выездном матче с нижегородским «Пари НН» при счете 1:1. Николай Калинский тогда его реализовал, счет стал 1:2. А уже в концовке «Факел», оголив тылы, пошел атаковать и пропустил третий гол. Итог – 1:3. Сразу после этого матча подал в отставку выводивший нашу команду в Премьер-лигу Олег Василенко.

Помня все эти «подвиги» Кукуляка, руководители «Факела» попросили главу департамента судейства Павла Каманцева «незамедлительно прокомментировать решение о замене главного арбитра». В частности, предложили рассказать о ходе восстановления Мешкова и сроках реабилитации.

- В случае необходимости «Факел» готов оказать всю необходимую медицинскую помощь и организовать консультации с ведущими спортивными реабилитологами страны, - говорится в обращении клуба.