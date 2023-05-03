Менее трети воронежцев довольны своей зарплатой

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Лишь 28% жителей Воронежской области довольны своей заработной платой. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter по результатам опроса. Данными они поделились 3 мая.

Еще порядка 64% воронежцев уверены, что должны зарабатывать больше. 7% респондентов затруднились ответить.

Оставшиеся 54% воронежцев, которые недовольны зарплатой, считают, что их труд должен оплачиваться суммой, в два раза большей текущей зарплаты. Еще 19% респондентов хотели бы повышения на 40-50% от текущего уровня, каждый шестой (16%) – на 20-40%. Еще 6% воронежцев отметили, что им хватило бы увеличения зарплаты в пределах 20%.

Кстати, средняя ожидаемая зарплата в регионе в марте 2023 года достигла 44 134 рублей, что на 4 122 рубля больше, чем год назад.