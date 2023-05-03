В Воронежской области возводят ДК со зрительным залом на 120 человек

Фото - правительство Воронежской области

Новый современный Дом культуры появится в поселке Центральной усадьбы совхоза «Воробьевский». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области.

Он расположится в одноэтажном здании. Внутри построят просторный зрительный зал на 120 мест, предусмотрят помещения для творческих кружков, студий, а также рекреационной зоны и библиотеки.

Сейчас специалисты уже завершили в ДК монолитные работы и приступили к закрытию контура здания и монтажу кровли. Завершить строительства планируется в декабре текущего года. Возведение нового ДК ведется в рамках нацпроекта «Культура».