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НовостиОбщество3 мая 2023 16:11

В Воронежской области возводят ДК со зрительным залом на 120 человек

В нем предусмотрят помещения для кружков и студий
Евгения ФРОЛОВА
Фото - правительство Воронежской области

Фото - правительство Воронежской области

Новый современный Дом культуры появится в поселке Центральной усадьбы совхоза «Воробьевский». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области.

Он расположится в одноэтажном здании. Внутри построят просторный зрительный зал на 120 мест, предусмотрят помещения для творческих кружков, студий, а также рекреационной зоны и библиотеки.

Сейчас специалисты уже завершили в ДК монолитные работы и приступили к закрытию контура здания и монтажу кровли. Завершить строительства планируется в декабре текущего года. Возведение нового ДК ведется в рамках нацпроекта «Культура».