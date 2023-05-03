Виновник ДТП с погибшим водителем «Газели» под Воронежем отделался условным сроком

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Центральный районный суд Воронежа вынес приговор 43-летнему водителю фуры за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности. Его обвиняли по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда 3 мая.

Как было установлено, авария произошла ночью 23 декабря 2021 года на 499 километре автодороги М-4 «Дон». Водитель Mersedes-Benz Actros с полуприцепом ехал по правой полосе трассы в направлении Ростова-на-Дону. В условиях плохой видимости мужчина не учел особенности своего автомобиля и груза, а также метеоусловия. В итоге он столкнулся с автомобилем «Газель», ехавшим на буксире. В ДТП водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой.

Суд вынес приговор – 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчине запрещено управлять транспортом в течение двух лет. Было учтено, что обвиняемый ранее не был судим, имеет постоянный источник дохода, является инвалидом III группы и воспитывает малолетнего ребенка. Мужчина признал вину и раскаялся.