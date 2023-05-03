В Воронеже легковушка влетела в маршрутку № 22

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения легковушки с маршруткой. ПАЗ в результате влетел в столб. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 3 мая.

Авария произошла примерно в 11.00 у дома № 1 по улице Боровской. По предварительным данным полиции, 18-летний местный житель на ВАЗ-217003 допустил столкновение с маршрутным автобусом № 22, который курсирует по Левому берегу от улицы Калининградская до Буденовского кладбища. За рулем городского транспортного средства находился 47-летний житель областного центра. По инерции ПАЗ допустил наезд на опору ЛЭП.

В результате транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. По счастью, пассажиров в автобусе было.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.