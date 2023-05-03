Воронежцам назвали районы города с самыми дорогими новостройками

Фото из архива КП Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики «ДомостройРФ.ру» поделились своим новым исследованием 3 мая. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Воронежа выросла в апреле до 98 711 рублей.

В среднем же цены на жилье в прошлом месяце выросли на 3%, или на 2 843 рубля. Больше всего подорожали квартиры в Коминтерновском районе – на 8,4%. Взлетела стоимость жилья в новостройках Железнодорожного и Ленинского районов. И, наоборот, упала в Советском, Центральном и Левобережном районах.

Самым дорогим районом города считается сейчас Ленинский. Здесь стоимость квадратного метра составляет 125 тысяч рублей. На втором месте Железнодорожный район – 112,4 тысяч, далее – Центральный с 106,6 тысячами рублей.

А самые дешевые квартиры в новостройках Советского района. Квадратный метр там стоит 67,9 тысяч рублей. При этом в марте цены на квадратный метр жилья в новых домах резко снизились. Средняя стоимость жилья в воронежской новостройке составляла 95 868 рублей. Это на 4,16% ниже февральских цен.