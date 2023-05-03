Новый главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев: «Мне не нужно, чтобы все кивали, когда я говорю»

Вадим Евсеев пока ничего кардинально менять не будет. Фото: с сайта ФК "Факел"

Новый главный тренер «Факела» Вадим Евсеев, сменивший Дмитрия Пятибратова, дал первое интервью клубной пресс-службе. Выделим из нее самое интересное.

Во-первых, Евсеев похвалил условия для работы, созданные в «Факеле». Отметил, что с некоторыми футболистами уже работал – например, с Кириллом Сусловым и с Ираклием Квеквескири. А с Сергеем Брызгаловым даже успел поиграть за подмосковный «Сатурн».

Также Евсеев заявил, что глобальных изменения тактики игры пока вводить не будет. В то же время у него корректировки по конкретным ситуациям, которые повторялись из матча в матч.

- То, что сделано предыдущим главным тренером, останется, это некая база, - заявил новый главный тренер. - Хочу отметить, что команда хорошо готова физически, это все отмечают. А уже в дополнение к этому будут некоторые тактические корректировки. Мы внимательно посмотрели свежий матч с «Динамо», подготовили подборку видео – и положительные моменты, и негативные. Покажем футболистам, есть, о чем поговорить. Мне не понравились последние 15 минут встречи, когда «Факелу» пришлось тяжело. Впрочем, парни выстояли, молодцы. Но это обязательно нужно проговорить еще раз. Вчера вот, например, часть игроков ушла работать над завершением атак, а с другой частью мы обсуждали моменты, созданные у наших ворот.

Вадим Евсеев заявил, что новый тренерский штаб, так же, как и предыдущий, будет уделять большое внимание молодежной и юношеской командам клуба. И озвучил свои принципы общения с командой:

- Для меня важно слышать игроков, потому что, если они молчат – это звоночек, скажем так. Мне не нужно, чтобы все кивали, когда я говорю. Лучше футболист задаст несколько вопросов и поймет, что я предлагаю правильную вещь, чем промолчит и сделает по-своему. Игрок должен осознавать, какое упражнение для чего делается. То же самое касается и тренерского штаба. Мы должны дискутировать, общаться, чтобы в этих разговорах рождались новые мысли. Оборона, атака, переходные фазы, «стандарты» – все это обсуждается, анализируется.

Также Евсеев отметил, что в обстановке, когда в Воронеже столько людей «болеют» футболом, будет легче работать. Помогут и знакомства с руководством клуба:

- Знаю Кирилла Котова, Александра Самедова, ещё и с Романом Гурамовичем Асхабадзе недавно познакомился. Когда есть такая команда менеджеров, для тренера это большая помощь. Будем работать как единый цельный механизм.