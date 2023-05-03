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НовостиОбщество3 мая 2023 14:10

В Советском районе Воронежа устранили аварию на водоводе

Без ресурса оставались дома на шести улицах
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Специалисты водоканала закончили ремонт на водоводе диаметром 600 мм в районе транспортного кольца на проспекте Патриотов. Бригада заменила 2-метровый участок трубопровода и установила две муфты. Об этом сообщили в «РВК Воронеж» 3 мая.

Коммунальная авария произошла 2 мая и оставила без ресурса 6 улиц.

- К 16:00 штатная работы линии водоснабжения восстановлена, - пояснили в компании.

Сейчас требуется время для заполнения, чтобы нормализовался напор на верхних этажах домов, не оборудованных насосным оборудованием.

Специалисты в данный момент засыпают котлован, после чего пройдет щебенение и асфальтирование для восстановления движения автотранспорта по участку проезжей части.