Пропавший по дороге из Подмосковья 22-летний парень нашелся в воронежской больнице

В Воронежской области закрыли поиски 22-летнего Даниила Д., который ранее пропал по дороге из Московской области. Молодого человека нашли в одной из больниц областного центра. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» 3 мая.

Парень сел на поезд 17 апреля, но до Россоши, откуда он родом, так и не доехал. В больницу он попал без документов и с потерей памяти. Сейчас он не может вспомнить даже своего имени.

Напомним, поиски Данила объявили 24 апреля. Незадолго до исчезновения он уехал из Москвы, где находился по делам, но до родного города так и не добрался. На связь с близкими парень с того момента не выходил.