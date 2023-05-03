Мэр Вадим Кстенин: «Строительство школы на Домостроителей идет хорошими темпами»

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже полным ходом идет строительство школы на улице Домостроителей. За три месяца специалисты уже добились значимых результатов. Мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале показал фотографии со стройплощадки 3 мая.

Градоначальник поделился информацией о текущем этапе возведения образовательного учреждения на 1600 мест, которое держит на личном контроле. На объекте уже возведены каркасы первых этажей всех трех корпусов

– Сейчас там ведутся монолитные работы: заливаются колонны и перекрытия верхних этажей, что при оптимальных погодных условиях позволит на следующей неделе выйти на кладку стен. Кроме того, монтируются перегородки технических помещений в подвале. Хорошие темпы, учитывая, что активная фаза строительства началась всего 3 месяца назад, а в последние недели в Воронеже была дождливая погода, – сообщил Вадим Кстенин.

Фото мэрии Воронежа

Также он напомнил, что в Воронеже строятся еще четыре школы в рамках федпроекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Так, проектно-сметная документация образовательных учреждений на Покровской и Шишкова-Загоровского уже проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения начнется их возведение.

А в 107-й школе в микрорайоне «Процессор» уже идет внутренняя отделка и благоустройство территории – к установленному ранее спортивному оборудованию добавятся малые архитектурные формы, пуско-наладка инженерных систем, расстановка технологического оборудования.

– Аналогичная работа ведется и в мегашколе. Там в стадии завершения находится кровля, монтируются витражи, фасадные панели. На обоих объектах приступают к оснащению кабинетов, – написал мэр Воронежа.

Ранее сообщалось, что мегашкола и СОШ №107 ведут прием заявок на обучение и трудоустройство. Так, в школу на «Процессоре» поступило уже около 630 заявок от родителей будущих школьников, а в «Образовательный центр» более 2 600. По всем вопросам необходимо обращаться по контактам:

МБОУ СОШ №107: директор Надежда Петровна Савицкая (8-951-850-50-11), school107vrn@yandex.ru (для заявок)

МБОУ «Образовательный центр»: директор Ольга Егоровна Струкова (8-920-436-78-14), megaschoolvrn@mail.ru (для заявок).