В Воронеже прошел межвузовский турнир по классическому жиму

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На минувшей неделе в спортивном зале Воронежского Государственного технического университета прошел турнир на призы Профсоюзного комитета ВГТУ по классическому жиму.

В турнире по жиму лёжа среди студентов - юношей и девушек в различных весовых категориях, при поддержке федерации пауэрлифтинга Воронежской области и управы Ленинского района приняли участие команды ВГТУ, ВГМУ, ВГЛТУ.

Специалисты характеризуют «Жим лёжа», как - базовое физическое упражнение со свободным весом. Выполняющий упражнение ложится на скамью, опускает гриф штанги до касания с грудью и поднимает до полного выпрямления в локтевом суставе. Является одной из трёх основных дисциплин в пауэрлифтинге (наряду c приседанием и становой тягой), где используется отличная от бодибилдинга техника - с целью жима максимально большого веса штанги напрягаются трицепсы, передние пучки дельтовидных мышц и широчайшая мышца спины, роль грудных мышц значительно снижена.

Призеров турнира наградили кубками, медалями и грамотами.