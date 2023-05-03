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НовостиОбщество3 мая 2023 13:16

В Воронеже прошел межвузовский турнир по классическому жиму

В соревнованиях участвовали команды ВГТУ, ВГМУ и ВГЛТУ
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

На минувшей неделе в спортивном зале Воронежского Государственного технического университета прошел турнир на призы Профсоюзного комитета ВГТУ по классическому жиму.

В турнире по жиму лёжа среди студентов - юношей и девушек в различных весовых категориях, при поддержке федерации пауэрлифтинга Воронежской области и управы Ленинского района приняли участие команды ВГТУ, ВГМУ, ВГЛТУ.

Специалисты характеризуют «Жим лёжа», как - базовое физическое упражнение со свободным весом. Выполняющий упражнение ложится на скамью, опускает гриф штанги до касания с грудью и поднимает до полного выпрямления в локтевом суставе. Является одной из трёх основных дисциплин в пауэрлифтинге (наряду c приседанием и становой тягой), где используется отличная от бодибилдинга техника - с целью жима максимально большого веса штанги напрягаются трицепсы, передние пучки дельтовидных мышц и широчайшая мышца спины, роль грудных мышц значительно снижена.

Призеров турнира наградили кубками, медалями и грамотами.