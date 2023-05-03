Воронежцы снова пожаловались на возможную рубку деревьев в Северном лесу

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Местные жители, гуляющие по Северному лесу в Воронеже, снова встревожились из-за появления «зарубок» на деревьях. Об этом они сообщили в соцсетях в среду, 3 мая.

Фото - департамент экологии Фото: Предоставлено "КП"

Автор поста даже сообщил, что пообщался с тем, кто наносил эти «знаки». По словам исполнителя, делал он это для дальнейшей вырубки зеленых насаждений.

Ситуацию оперативно разъяснили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. Там отметили, что участок, где якобы планируется удаление деревьев, располагается на землях Гослесфонда. Поэтому для проверки и организации контроля экологи оперативно направили данную информацию в областное управление лесного хозяйства. О результатах в департаменте пообещали сообщить дополнительно.