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НовостиОбщество3 мая 2023 13:03

Воронежцы снова пожаловались на возможную рубку деревьев в Северном лесу

Экологи выясняют причину
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Местные жители, гуляющие по Северному лесу в Воронеже, снова встревожились из-за появления «зарубок» на деревьях. Об этом они сообщили в соцсетях в среду, 3 мая.

Фото - департамент экологии

Фото - департамент экологии

Фото: Предоставлено "КП"

Автор поста даже сообщил, что пообщался с тем, кто наносил эти «знаки». По словам исполнителя, делал он это для дальнейшей вырубки зеленых насаждений.

Ситуацию оперативно разъяснили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. Там отметили, что участок, где якобы планируется удаление деревьев, располагается на землях Гослесфонда. Поэтому для проверки и организации контроля экологи оперативно направили данную информацию в областное управление лесного хозяйства. О результатах в департаменте пообещали сообщить дополнительно.