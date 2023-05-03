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НовостиОбщество3 мая 2023 13:00

Воронежское хозяйство начало выпуск мраморной баранины

Первую такую ферму открыли в Эртильском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

В прошлом году одно из хозяйств в Эртильском районе Воронежской области занялось выращиванием мясной породы бесшерстных баранов для производства мраморной баранины. Это пока единственное в регионе подобное предприятие.

- Поначалу завезли около 300 маток, - рассказал глава Эртильского района Иван Лесников. - В этом году поголовье выросло уже до 620 голов.

Продукцию этого производителя, по словам Лесникова, в будущем планируют поставлять на прилавки воронежских магазинов через мясокомбинат в Рамонском районе.