Воронежское хозяйство начало выпуск мраморной баранины

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В прошлом году одно из хозяйств в Эртильском районе Воронежской области занялось выращиванием мясной породы бесшерстных баранов для производства мраморной баранины. Это пока единственное в регионе подобное предприятие.

- Поначалу завезли около 300 маток, - рассказал глава Эртильского района Иван Лесников. - В этом году поголовье выросло уже до 620 голов.

Продукцию этого производителя, по словам Лесникова, в будущем планируют поставлять на прилавки воронежских магазинов через мясокомбинат в Рамонском районе.