Воронежское КБХА продает производственную площадку за 208 миллионов

Фото - пресс-служба КБХА

«Конструкторское бюро химавтоматики» выставило на торги производственную площадку, расположенную на улице Острогожская, 162а и 162б. Она включает в себя два земельных участка, здания производственного и административного корпусов, а также очистные сооружения, здание трансформаторной подстанции и инфраструктурные объекты. Об этом пишет De Facto 3 мая.

Минимальная начальная цена лота составляет 208,4 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 мая. Сам аукцион назначили на 6 июня.

По информации издания, «Конструкторское бюро химавтоматики» планирует реконструкцию опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д до ноября 2024 года. Работы проведут на трех разных площадках, расположенных в Воронеже на 1,2 млрд рублей. Подрядчиком выступит столичное ООО «Гарантстрой».

В конце января стало известно, что производство двух перспективных жидкостных ракетных двигателей будут налаживать в Воронежском центре ракетного двигателестроения.