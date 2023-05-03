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НовостиСпорт3 мая 2023 11:59

Воронежцы победили на первенстве ЦФО по водному поло

А нашего нападающего признали лучшим на турнире
Юрий КОЗЛОВ
Юные воронежские ватерполисты с Кубком и золотыми медалями.

Юные воронежские ватерполисты с Кубком и золотыми медалями.

Фото: cspsk-vrn.ru

Сборная Воронежской области победила в финале первенства Центрального федерального округа среди юношей до 16 лет. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В нашу команду вошли спортсмены школы олимпийского резерва водных видов спорта. Тренирует их Александр Власов.

Юного воронежского ватерполиста Леонида Сидорова, забившего 15 голов, признали лучшим нападающим соревнований.

Напомним, в конце марта команда Воронежской области заняла седьмое место в финальном этапе первенства России по водному полу среди юношей до 14 лет.