Под Воронежем мужчина задушил собутыльника, спрятал в лесу, а потом признался в убийстве

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Воронежские следователи передали в суд уголовное дело 24-летнего жителя Лискинского района, убившего собутыльника.

Инцидент произошел в конце мая 2022 года в селе Средний Икорец. 24-летний парень выпивал вечером в компании знакомых, через какое-то время он направился в магазин, где познакомился с 32-летним местным жителем, которому тоже предложил выпить вместе. Ранним утром следующего дня между пьяные мужчины поругались и подрались. 24-летний собутыльник повалил оппонента на землю и задушил его.

Затем он на своем автомобиле вывез тело на берег реки Икорец, где попытался инсценировать смерть потерпевшего путем утопления. Но потом вывез труп в лесополосу вблизи хутора Соколовский Бобровского района, где спрятал тело, прикрыв ветками. После совершенного убийства, он отогнал мотоцикл потерпевшего от дома, в котором они употребляли спиртное, оставив его около магазина.

Но на следующий день мужчина заявил о совершенном преступлении в правоохранительные органы, показав местонахождение трупа.