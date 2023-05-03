В департаменте по тарифам рассказали, ждать ли воронежцам очередного повышения платы за проезд в автобусах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Отвечая на вопрос журналиста на брифинге в правительстве Воронежской области, руководитель департамента по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов рассказал, что воронежские перевозчики в настоящее время взяли паузу и пока не направляют на рассмотрение ведомства новых заявок на повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Напомним, последний раз цена билета менялась в декабре прошлого года – она выросла на 5 рублей. Однако транспортные предприятия не устают напоминать горожанам, что работают на городских маршрутах себе в убыток.

- Если мы обратимся к опыту других городов, то увидим, что там тариф на проезд пересматривается регулярно, например, раз в год. Цена растет понемногу и это не так ощутимо для пассажиров, - прокомментировал чиновник.

У нас же, напротив, стоимость повышается редко, но сразу существенно, что неизменно вызывает общественный резонанс.