В Воронеже закрыли на карантин класс в школе из-за вспышки пневмонии

Из архива КП Фото: Из архива "КП"

Один из классов в школе №29 отправили на карантин из-за вспышки пневмонии среди детей. Еще в трех классах приостановлен процесс из-за ОРВИ. Об этом рассказали в мэрии 3 мая.

Один из классов отправили на карантин с 24 апреля по причине заболеваемости ОРВИ более 20 % учеников класса. В течение 10 дней учащиеся не должны были посещать школу и находились дома. Вечером 28 апреля пришла информация, что у нескольких детей, имеющих диагноз ОРВИ, развилось осложнение в виде неинфекционной пневмонии. Тогда же была проведена обработка всех помещений школы специальными дезинфицирующими средствами.

В мэрии отметили, что в школе предприняли необходимые противоэпидемические меры. Ситуация находится на контроле профильных ведомств и управления образования.