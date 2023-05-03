Воронежец взял в кредит почти миллион по совету консультанта, чтобы заработать, а на самом деле перечислил аферисту

За 2 мая в полицию обратились 14 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных аферистов. Общий ущерб потерпевших составил около восьми миллионов рублей.

53-летнего воронежца обманули на желании заработать. В конце апреля ему на мобильный позвонила неизвестная женщина и предложила заработок в интернете. Для этого нужно было скачать «Скайп». Потом через приложение мужчине звонил консультант, который рассказал о платформе бизнес-модели, где он может заработать. Воронежец прошел регистрацию, сделал первоначальный вклад. Для это в приложении одного из банков в графе «кредиты» он запросил 250 000 рублей. Со слов консультанта, эти деньги обязательно должны были вернуться на счет.

На следующий день менеджер попросил оформить еще один кредит в другом банке на сумму 700 000 рублей и кредитную карту. Все эти деньги потерпевший через многочисленные конвертации валюты банковских приложений и бизнес-платформу перевел на разные счета консультанта, чтобы якобы вывести деньги. Но этого сделать, естественно, не получилось.