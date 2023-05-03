Помяловский спуск начали ремонтировать в Воронеже

Фото активистов из организации «Защита культурного наследия Воронежа» Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже приступили к ремонту Помяловского спуска. Там специалисты поставили строительные леса. Об этом 30 апреля рассказали в соцсетях активисты организации «Защита культурного наследия Воронежа».

Ранее стало известно о печальном состоянии Помяловского спуска, который ведет от Площади Победы в сторону водохранилища. Горожане возмутились облупившейся краской на стенах. Активисты пообещали, что возьмут ситуацию на контроль. И после начала работ они поделились подтверждающими снимками.

Надо сказать, что Помяловский спуск, являясь одним из видовых мест города, ежегодно вызывает у горожан сожаление своим состоянием. И это несмотря на то, что в рамках масштабной реконструкции к 75-летию Победы здесь провели ремонт.