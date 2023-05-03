Выдано разрешение на ремонт старинного Дома Гарденина в Воронеже

Фото с официальной страницы Управление ОКН Воронежской области

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области 3 мая сообщило о том, что выдано разрешения на сохранение старинного Дома Гарденина, который находится по адресу: переулок Фабричный, 12.

Документ был предоставлен на основании ранее составленной проектной документации. В ведомстве напомнили, что победителем торгов на ремонт исторического здания в январе 2023 года стала компания «РСУ-55». Именно ей достался контракт на 126,2 млн рублей. Подрядчика, кстати, определили со второй попытки.

Компании до конца года надо провести реставрацию фасада, крыши, дверей, окон старинного объекта. Необходимо установить новые системы водоотведения, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, пожарную сигнализацию, смонтировать камеры видеонаблюдения.

Напомним, власти утвердили документацию реконструкции «Дома Гарденина» еще в марте 2022 года. Ее разработала фирма «Зодчие Черноземья». После ремонта в здании планируют открыть музей эпохи Петра I.

Справка «КП»:

Фабрикант Потап Гарденин владел суконным производством и был одним из богатейших жителей Воронежа. Недалеко от мануфактуры в 1735 году он построил каменный жилой дом. Его потомки в течение нескольких десятилетий расширяли усадьбу. Позже здание использовали как больничный корпус, богадельню, дом для инвалидов. В 20-х годах XX века он стал многоквартирным жилым домом.