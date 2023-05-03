На воронежском авиазаводе будут делать корпуса для двигателей самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет»

Губернатор Александр Гусев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным, которая прошла 2 мая в режиме видеосвязи, попросил у Президента РФ помощи в решении вопроса с производством на ВАСО.

- Одно из самых значимых наших предприятий - авиационный завод. Мы с компанией «Ил» договорились о возможности создать производство корпусов для двигателей самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет» и планировали в этой связи привлечь финансирование в рамках специальных казначейских кредитов. Но, к сожалению, по условиям выделения этих кредитов нельзя направлять средства на промышленную инфраструктуру. Есть просьба: в порядке пилотного проекта вместе с Минстроем отработать возможность все-таки реализации в этом направлении и выделения средств, - сказал глава региона.

Владимир Путин в конце встречи отметил, что соответствующие поручения будут даны.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, во время общения президент заострил внимание губернатора Воронежской области на улучшении качества дорог и снижения уровня отравлений алкоголем