В Воронеже во время рейдов по маршруткам привлекли к ответственности 50 водителей

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже с 24 по 30 апреля прошли рейды, направленные на предупреждение и пресечение ДТП с участием водителей общественного транспорта. Профилактическое мероприятие называлось «Маршрутное такси». Об итогах рассказали в ГУ МВД по региону 3 апреля.

В ходе рейдов стражи порядка проверили более 100 единиц пассажирского транспорта. К административной ответственности привлекли свыше 50 водителей. Полицейские составили 22 протокола за управление автобусами с техническими неисправностями, из них 2 - за внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с Госавтоинспекцией.

Один водитель привлечен к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, другой за то, что не пристегнул ремень безопасности, а еще семь - за нарушение правил маневрирования.

Кроме того, десять водителей не предоставили преимущество пешеходам, два - нарушили правила остановки и стоянки, восемь - пользовались телефонами во время движения.