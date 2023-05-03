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НовостиОбщество3 мая 2023 9:53

В Воронеже во время рейдов по маршруткам привлекли к ответственности 50 водителей

Правоохранители проверили более 100 автобусов
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже с 24 по 30 апреля прошли рейды, направленные на предупреждение и пресечение ДТП с участием водителей общественного транспорта. Профилактическое мероприятие называлось «Маршрутное такси». Об итогах рассказали в ГУ МВД по региону 3 апреля.

В ходе рейдов стражи порядка проверили более 100 единиц пассажирского транспорта. К административной ответственности привлекли свыше 50 водителей. Полицейские составили 22 протокола за управление автобусами с техническими неисправностями, из них 2 - за внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с Госавтоинспекцией.

Один водитель привлечен к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, другой за то, что не пристегнул ремень безопасности, а еще семь - за нарушение правил маневрирования.

Кроме того, десять водителей не предоставили преимущество пешеходам, два - нарушили правила остановки и стоянки, восемь - пользовались телефонами во время движения.