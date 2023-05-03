Воронежские волейболисты завоевали бронзу Высшей лиги «Б» чемпионата России

Волейболисты «Кристалла-Черкизово» с бронзовыми медалями. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская мужская команда «Кристалл-Черкизово» завоевала бронзу Высшей лиги «Б» чемпионата России, сообщили в региональном Центре подготовки спортивных команд.

Во втором финальном туре, проходившем в Обнинске, воронежский клуб «Кристалл-Черкизово» уверенно победил со счетом 3-0 по партиям команду Майкопа «Динамо МГТУ». Эта победа принесла нашим волейболистами бронзовые медали.

- Эта награда завоевана в год 100-летия отечественного волейбола и потому вдвойне дорога команде и клубу, - отметил президент Федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев.