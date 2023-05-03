Команды из Воронежской области завоевали золото и бронзу в Кубке ДОСААФ по армейскому рукопашному бою

Армейский рукопашный бой – очень зрелищный вид единоборств. Фото: cspsk-vrn.ru

Командный пьедестал Кубка ДОСААФ по армейскому рукопашному бою заняли бойцы из Борисоглебска, Липецка и Воронежа, сообщили в региональном Центре подготовки сборных команд

Турнир проводят только второй год, но он уже заслужил репутацию соревнований сильнейших бойцов Черноземья. В соревнованиях на этот раз участвовали 225 спортсменов, которые составили десять команд из четырех регионов. Командную победу одержал Клуб армейского рукопашного боя «Барс» из Борисоглебск. Второе место - у Клуба спортивных единоборств «Булат» из Липецка. Третье место заняла Федерация боевых искусств «Эдельвейс» (Воронеж).

Всего на счету спортсменов из Воронежской области 72 медали. Из них 27 золотые, 23 серебряные и 22 бронзовые. Имена всех призеров соревнований можно увидеть здесь