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НовостиСпорт3 мая 2023 9:32

Команды из Воронежской области завоевали золото и бронзу в Кубке ДОСААФ по армейскому рукопашному бою

Всего на счету наших спортсменов 72 медали
Юрий КОЗЛОВ
Армейский рукопашный бой – очень зрелищный вид единоборств.

Армейский рукопашный бой – очень зрелищный вид единоборств.

Фото: cspsk-vrn.ru

Командный пьедестал Кубка ДОСААФ по армейскому рукопашному бою заняли бойцы из Борисоглебска, Липецка и Воронежа, сообщили в региональном Центре подготовки сборных команд

Турнир проводят только второй год, но он уже заслужил репутацию соревнований сильнейших бойцов Черноземья. В соревнованиях на этот раз участвовали 225 спортсменов, которые составили десять команд из четырех регионов. Командную победу одержал Клуб армейского рукопашного боя «Барс» из Борисоглебск. Второе место - у Клуба спортивных единоборств «Булат» из Липецка. Третье место заняла Федерация боевых искусств «Эдельвейс» (Воронеж).

Всего на счету спортсменов из Воронежской области 72 медали. Из них 27 золотые, 23 серебряные и 22 бронзовые. Имена всех призеров соревнований можно увидеть здесь