В Воронеже началась регистрация на бесплатные мероприятия Международного анимационного фестиваля

афиша фестиваля

В Воронеже началась регистрация на мероприятия бесплатного Международного анимационного фестиваля. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, мультяшный форум стартует 19 мая в парке «Орленок». Развлекательная программа начинается в 15.00. Гостей ждет концерт воронежских коллективов, ростовые куклы, конкурсы, квесты, аквагрим и шоу мыльных пузырей. Завершится церемония открытия показом полнометражного анимационного фильма под открытым небом в 19.00. Вход на мероприятия свободный.

Кроме того, в этот день в центре креативных индустрий «Матрешка», который расположен в «Орленке», пройдут бесплатные творческие встречи. В 12.00 сценарист, режиссер, художник анимационной студии «Воронеж» (экс-Wizart animation) Алексей Цицилин проведет мастер-класс «Я в искусстве, или как стать режиссером анимации». Он расскажет о подводных камнях при создании анимации, о профессии, где учиться и что почитать для творческого роста, а также ответит на вопрос, куда движется российская анимация.

В 16.00 пройдет мастер-класс «Разработка анимационного персонажа. Наброски, наблюдение и особенности создания» режиссера, сценариста, художника анимационных фильмов Натальи Грофпель. Она поделится, зачем делать наброски, как собирать материал для вдохновения, что нужно учесть в разработке персонажа в различных техниках анимации. Участники получат подборку заданий для самостоятельного выполнения, которые помогут раскачать навык работы создания персонажей.

20 мая в 15.00 в «Матрешке» состоится показ авторских короткометражных мультфильмов конкурсной программы фестиваля (0+). Авторы представят свои работы.

Кроме того, в дни работы форума в «Матрешке» пройдут интерактивные экскурсионные программы, во время которых посетители смогут попробовать себя в роли аниматора и звукорежиссера, а также с помощью очков виртуальной реальности побывать внутри анимационной сцены. На голографических мониторах и голографическом столе можно будет увидеть трехмерные модели значимых памятников истории и культуры Воронежа, а также героев новых проектов анимационной студии «Воронеж».

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, изначально на конкурс прислали более 800 работ из 78 стран мира (Китая, Индии, Аргентины, Бразилии, Турции, Израиля, Сербии, Белоруссии и других). На фестивале покажут 99 мультфильмов.