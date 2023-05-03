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НовостиПроисшествия3 мая 2023 9:16

Из горящей многоэтажки в Воронеже пожарные эвакуировали 11 человек

По счастью, никто не пострадал
Евгения ФРОЛОВА

Крупный пожар произошел вчера днем в одной из многоэтажек в Северном микрорайоне Воронежа. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону 3 мая.

Горела квартира в 12-этажном доме на улице 60-й Армии. Информация пожарным поступила в 14:14. На место выдвинулись пять отделений ПСЧ. 18 человек боролись с огнем. В 14:35 его удалось потушить.

В процессе потребовалась эвакуация людей. Всего были выведены из задымленного подъезда 11 человек.

По счастью, обошлось без пострадавших. Выгорели комната, кухня и балкон.