От Ямного до Воронежа построят новую дорогу

До строительства дороги еще далеко. Пока только собираются делать ее проект. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном департаменте строительной политики приняли решение о проектировании новой дороги Ямное - Новоподклетное – Воронеж. Старая уже не справляется с потоком транспорта.

Западную часть села Ямное с трассой «Дон» связывает единственный организованный въезд со стороны Воронежа. Трафик на этом участке огромный. Ездят там не только местные жители, но и дачники, общественный транспорт и большегрузы. А когда появится новая дорога, то она создаст прямой выход на магистраль, что значительно сократит время в пути.

- Сейчас идет подготовка технического задания на проектирование дороги. Ее строительство будет идти в два этапа. Работу будем проводить в тесном взаимодействии с общественностью Яменского поселения и застройщиками территорий, - рассказали в региональном департаменте строительной политики.