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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:57

Будут судить афериста, продавшего жительнице Воронежа виртуального пти-брабансон

Житель Сочи не в первый раз пойман на мошенничестве
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже в Советский суд отправили уголовное дело 25-летнего рецидивиста из Краснодарского края, который выманил мошенническим путем деньги у жительницы Воронежа.

В июне 2022 года 34-летняя дама в соцсетях увидела объявление о продаже щенка породы пти-брабансон. Она связалась с владельцем и перевела 28 тысяч рублей в качестве предоплаты на указанные ей реквизиты банковской карты. Продавец заверил покупательницу, что после получения аванса решит вопрос с транспортировкой щенка. Но больше на связь не вышел.

Оперативники смогли установить личность и местонахождение подозреваемого, его задержали в Сочи. Он возместил ущерб жительнице Воронежа.