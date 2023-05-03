Будут судить афериста, продавшего жительнице Воронежа виртуального пти-брабансон

В Воронеже в Советский суд отправили уголовное дело 25-летнего рецидивиста из Краснодарского края, который выманил мошенническим путем деньги у жительницы Воронежа.

В июне 2022 года 34-летняя дама в соцсетях увидела объявление о продаже щенка породы пти-брабансон. Она связалась с владельцем и перевела 28 тысяч рублей в качестве предоплаты на указанные ей реквизиты банковской карты. Продавец заверил покупательницу, что после получения аванса решит вопрос с транспортировкой щенка. Но больше на связь не вышел.

Оперативники смогли установить личность и местонахождение подозреваемого, его задержали в Сочи. Он возместил ущерб жительнице Воронежа.