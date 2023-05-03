Закрыли проезд по мосту через Дон под Воронежем

Новый мост открыли и тут же закрыли. Фото: департамент дорожной деятельности Воронежской области ВКонтакте.

В среду, 3 мая, с 11.00 закрыли движение по «Шиловскому» мосту на дороге Воронеж-Малышево –Гремячье в Хохольском районе. Об этом сообщили в региональном департаменте дорожной деятельности.

Движение на мосту перекрыли из-за резкого подъема уровня воды в Дону. Видимо, когда он упадет, переправу откроют.

Старый понтонный «Шиловский» мост вечером 2 мая заменили на новый. Современная переправа уникальна тем, что по ней можно будет ездить сразу в двух направлениях. В связи с этим должны сократиться очереди из машин.

Однако сразу после открытия нового моста в Сети появились жалобы. Так, Елена Слапогузова заявила, что при въезде и спуске уже многие водителя оторвали бампера и глушителя. По ее словам, на старом была возможность заехать и спуститься наискосок, здесь же только прямо. С ней согласна Людмила Лопатина. Видимо, эти недоделки и стали одной из причин временного закрытия моста.