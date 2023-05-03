Владимир Путин потребовал от воронежского губернатора улучшить качество дорог

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Кроме проблемы с алкогольными отравлениями Владимир Путин указал воронежскому губернатору на нерадужную ситуацию с дорогами в регионе. Встреча Президента России с Александром Гусевым состоялась 2 мая в формате сеанса видеосвязи.

- В Воронежской области высокая аварийность на дорогах: она выше, чем в среднем по России даже. Связано это, я думаю, не в последнюю очередь с тем, что состояние дорог, прежде всего, дорог местного значения, все-таки оставляет желать лучшего. Я просил бы Вас обратить внимание на это обстоятельство, - отметил Президент России.

Александр Гусев пообещал решить проблему.

- По местным дорогам у нас отдельная программа действует, уже ситуация улучшается. В 2022 году практически на 20 процентов уже меньше дорог, которые не соответствуют регламентным требованиям. Видим эту проблему, целевая программа у нас есть, мы ее финансируем - почти 2,5 миллиарда рублей, понимаем, как проблему решать, - отметил глава региона.