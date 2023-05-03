Воронежские акробаты победили на крупных международных соревнованиях

Лиза Пикалова и Егор Анисимов одержали победу на крупных международных соревнованиях в Подмосковье. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские акробаты Лиза Пикалова и Егор Анисимов стали победителями международных соревнований - Кубка Заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Пикалова и Анисимов – воспитанники СШОР № 2 по спортивной акробатике и прыжкам на батуте. Их тренируют Валерия Кудрявцева и Александр Волокитин.

Соревнования, посвященные памяти известного тренера Владимира Гургенидзе, оставившего в наследие уникальный опыт подготовки спортсменов мирового уровня, состоялись в городе Одинцово Московской области. В них участвовали более 500 спортсменов из 27 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Армении. Тем ценнее успех на таком представительном турнире.